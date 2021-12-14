'2024 sonrası Öcalan'ın serbest bırakılması kararı verilebilir' iddiası

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Abdullah Öcalan'a "Umut Hakkı" tartışmalarına ilişkin Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a konuştu.
Eminağaoğlu, "25 yıl dolduğunda, yani 2024 sonrasında Öcalan avukatları hukuka rağmen cezaevinde tutulan Öcalan’ın özgürlüğü kısıtlanıyor diye özgürlüğü kısıtlama suçundan suç duyurusu yapabilecekler. Öcalan lehine ayrıca bir de bu konuda tazminat davaları açıp, Öcalan için devlet bir de sürekli tazminat ödeyecek" dedi.
Takan'ın Eminağaoğlu'nun değerlendirmelerini aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle: