2024 bütçesine 'hayır' diyeceklerini duyurmuştu: Erdoğan, Erbakan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

''Sürpriz'' görüşme basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.

Fatih Erbakan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada davetin Erdoğan'dan geldiğini söyledi.

"Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir" yanıtını verdi.

İktidarı eleştirmişti

Erbakan, dün Meclis'te yaptığı açıklamada asgari ücretin en az 23 bin lira olması gerektiğini söylemişti. Erbakan ayrıca, 2024 bütçesini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek "Astronomik ölçüde attırılan ÖTV ve KDV ile ek MTV’ye ve zamlara karşın bütçe açık veriyor. Hükümet kamuyu borçla idare ediyor. Bu gidişatın fren tutmayacağı ortadadır. Bu düzen faiz lobisini besliyor, milyonlarca vatandaşı eziyor” demişti.

Cumhur İttifakı'na katılmıştı

14 Mayıs seçimleri öncesinde partilerin ittifak protokollerini teslimine saatler kala, son anda varılan uzlaşmayla Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılmıştı.

Ancak Fatih Erbakan, seçimden 3 ay sonra verdiği bir demeçteyse 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklamıştı.