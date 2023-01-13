2023’ün ilk haftası icra ve iflas dairelerine dosya yağdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 2023 yılının da vatandaşlar ve esnaf için ekonomik olarak zorlu başladığını, icra ve iflas dairelerine dosya yağdığını söyledi. Bulut, ekonominin yerle bir olduğunu, enflasyonun rekorlar kırdığını, alım gücünün her geçen gün eridiğini belirterek, "İktidar 'vatandaşı enflasyona ezdirmedik' diyor ama bu ülkede yaşayan her bir vatandaş enflasyonu kemiklerini kadar hissediyor. Geliri giderine yetmediği için sürekli banka kapılarını aşındırıyor, borç harç içerisinde hayatını idame etmeye çalışıyor" dedi.

Borçlar katlandı

Ne vatandaşın ne de esnaf bankalardan aldığı bireysel krediyi, kredi kartlarını ödeyemediğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Vatandaş ve esnaf, borç, faiz, icra sarmalına sıkışmış durumda. Anaparayı ödemeyi bıraktı, borcun faizine çalışıyor. İktidar ekonomi ile ilgili pembe tablolar çizmesine rağmen, rakamlar bunun tam aksini ortaya koyuyor. Vatandaşın bankalara toplam borcu 1 trilyon 637 milyar liraya yükseldi. Sadece 2022 yılında borç 548 milyar TL arttı. Bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldıkları kredilerin tutarı 161,7 milyar lira."

Dosya sayısı 23 milyon 192 bine çıktı

2023 yılının ilk haftasında icra ve iflas dairelerine 151 bin yeni dosyanın geldiğini kaydeden Bulut, icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının 23 milyon 192 bine çıktığını belirtti. CHP’li Bulut, "Borç harç içerisinde hayatını idame etmeye çalışan memura verilen zam yüzde 30, asgari ücret neredeyse açlık sınırında. 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı. Bu talan düzeninde tek kazanan bir avuç Saray yandaşı ve bankalar" dedi.