2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

16 maddeden oluşan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Nureddin Nebati, "Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz" dedi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, şehirler arası hizmet veren belediyelere ait cenaze araçlarına kasko yapılmasına imkan tanınmasına ilişkin AKP ve CHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.