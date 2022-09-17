'2023 Yeniden' diyenler İzmir'de buluşuyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla İstanbul ve Ankara'da düzenlediği büyük buluşmaların sonuncusu bugün İzmir'de Karşıyaka Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 19.30'da başlayacak etkinlikte sanatçılar Gülcan Altan, Nihat Behram, Orhan Aydın ve Tuğrul Keskin'in yanı sıra 2 Eylül'de yeni albümleriyle dinleyicileriyle buluşan Yapıcılar Müzik Topluluğu da sahne alacak. Programda bir de Halk Oyunları Topluluğu gösterisi olacak. Ayrıca TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

TKP İzmir İl Örgütü'nün çağrısı şöyle:

"1923, bu coğrafyada tarihin çarklarının ileriye doğru döndüğü önemli sıçramalardan biriydi.

Aradan yüz yıl geçti.

Bugün Türkiye sömürücü olduğu kadar vicdansız, akılsız, barbar, bencil, insana ve yurdumuza tamamen yabancı bir küçük azınlığın işgali altında.

Yıllardır bu karanlığa boyun eğmeyenleri şimdi başka bir görev bekliyor!

Memleketi bu asalak, sömürücü sınıftan, o sınıfın cahil, bencil, kibirli ve arsız temsilcilerinden kurtarma görevi.

Türkiye’yi ayağa kaldırmanın tek bir koşulu var. Bu ülkeyi yoksulluğa, açlığa, cehalete mahkum eden, ortaçağ karanlığına sürükleyen, her tarafından sorun fışkıran bu düzen yıkılmalıdır.

Güzel ülkemizi layık olduğu şekilde ancak ülkesini sevenler yönetebilir.

Biz Yönetiriz!

HEP BİRLİKTE

Türkiye’de bir Sosyalist Cumhuriyet kurmak ve onu yaşatabilmek için bütün kaynaklara sahibiz. Yeter ki, bunun mümkün olduğuna inanalım.

Hayalimizdeki eşit ve özgür bir ülke için yan yana gelme zamanı!

Tüm dostlarımızı bu çağrıya güç vermeye, 17 Eylül'de yapacağımız etkinlikte bizimle olmaya davet ediyoruz."

Eşit ve özgür bir ülke çağrımızı, #2023Yeniden hedefimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.



Yeriniz hazır, bekliyoruz. @IzmirTkp



🗓️17 Eylül ⏰19:30📍 Bostanlı Demokrasi Meydanı pic.twitter.com/YZ8OIJ3553 — TKP (@tkpninsesi) September 15, 2022