'2023 Yeniden' diyenler bugün Ankara'da buluşuyor

TKP'nin 102. kuruluş yıldönümünde '2023 Yeniden' çağrısıyla düzenlediği buluşmaların ikinci bugün Ankara'da yapılacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla üç büyük ilde düzenlediği büyük buluşmaların ikincisi bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

Buluşma, bugün saat 15.00'te Yeni Mahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sahnede konuşma yapacağı etkinlikte, Ercan & Gökhan Çağıran, Gülcan Altan, Los Obreros, Nihat Behram, Orhan Aydın, Tuğrul Keskin ve Doğukent Semt Evi Korosu sahne alacak

TKP Ankara İl Örgütü etkinlik için otobüs kalkış noktalarını duyurdu.

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