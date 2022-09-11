'2023 Yeniden' diyenler bugün Ankara'da buluşuyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla üç büyük ilde düzenlediği büyük buluşmaların ikincisi bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.
Buluşma, bugün saat 15.00'te Yeni Mahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sahnede konuşma yapacağı etkinlikte, Ercan & Gökhan Çağıran, Gülcan Altan, Los Obreros, Nihat Behram, Orhan Aydın, Tuğrul Keskin ve Doğukent Semt Evi Korosu sahne alacak
TKP Ankara İl Örgütü etkinlik için otobüs kalkış noktalarını duyurdu.
11 Eylül Pazar günü Ankaralıları Yenimahalle Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki #2023Yeniden buluşmamıza davet ediyoruz.— TKP Ankara (@AnkaraTkp) September 8, 2022
Eşit, özgür, bağımsız ve refah içinde bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.
Buluşmamıza katılmak için otobüs kalkış yerlerimiz👇İletişim için:03124172968 pic.twitter.com/Xwd7SHhqV5