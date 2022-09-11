'2023 Yeniden' diyenler bugün Ankara'da buluşuyor

11 Eylül Pazar günü Ankaralıları Yenimahalle Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki #2023Yeniden buluşmamıza davet ediyoruz.

Eşit, özgür, bağımsız ve refah içinde bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.

Buluşmamıza katılmak için otobüs kalkış yerlerimiz👇İletişim için:03124172968 pic.twitter.com/Xwd7SHhqV5