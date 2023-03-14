2023 seçimlerinin ilk güvenlik toplantısı yapıldı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi Diyarbakır'da ilk seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 valinin katıldığı toplantıda, alınacak önlemler açıklandı.

NTV'den Nizamettin Kaplan'ın haberine göre; güvenlik kapsamında seçim sürecinde 600 bini aşkın güvenlik görevlisi faaliyet gösterecek. Ekiplere helikopter, İHA ve droneların da havadan destek vereceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığındaki toplantıya, Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 valinin yanı sıra emniyet müdürü ile jandarma komutanı katıldı. Ersoy, yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir, seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır'' dedi.