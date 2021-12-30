'2022'ye girerken derin bir nefes alın…'

Hoş geldiniz. Derin bir nefes alın, gözlerinizi kapayın, mümkünse çene ve boyun kaslarınız dahil tüm kaslarınızı serbest bırakın ve arkanıza yaslanın. Anda kalın, kendinizi tüm olan bitenden soyutlayın çünkü siz ÖNEMLİSİNİZ.

Son yıllarda sıkça duyduğumuz bu siz önemlisiniz, kendinizi sevin, anı yaşayın ve pozitif düşünün söylemlerinin de (aklınıza gelebilecek her şeyde olduğu gibi) ideolojik olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bonus: aynı zamanda sınıfsal da olduğunu iddia ediyoruz. İdeolojiktir, çünkü bireyi merkeze koyar ve bencillikle, rekabetle vücut bulmuş olan liberalizmin insanına aittir, toplumsal değildir. Sınıfsaldır, çünkü birincisi meditasyon yapmak için bile vakit gerekir, günde 12 saat çalışıp gelip ev işlerini yapıp bir de üstüne kendinize maddi karşılığı olmayan bir vakit yaratmanız imkansızdır. İkincisi, kafanızın içi geçim derdiyle, gelecek kaygısıyla, günü geçirme çabasıyla doluyken kendinize dönüp hiçbir şey olmuyormuş gibi bir vakit yaratamazsınız. Bunları yapabiliyorsanız da bunun bir amacı vardır; sakin kalmak, isyan etmemek, sindirilmek.

Tüm bunların yanı sıra, hayatta kalabilmek için kısmen sakinliğimizi koruyup, sinirden stresten hasta olmamak ve akıl sağlığımızı korumak için bir şeyler yapmamız gerektiği ise çok açık. Bu amaçla atılmış adımların toptan karşısında olmadığımızı belirtmemiz ve bunun bir ihtiyaç olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tüm iyi niyetiyle pozitif kalmaya çabalayanları anlıyoruz, sadece başka bir bakış açısı ile birlikte düşünmeye davet ediyoruz; acaba başka bir şekilde kendimizi ve insanlığın kümülatif birikimini sevdiğimizi hissedemez miyiz? Mesela ortak dertlerimizin olduğu insanlarla bir araya gelip biraz üzerine sesli düşünüp çözüme dair birlikte ufak büyük demeden bir adım atsak nasıl olur?

Dinin çaresizlik duygusunu azaltan bir yanı olduğunu savunanlar var. Doğrudur, devlet ve toplum hayatına karışmadığı sürece insanlara iyi gelsin, olsun ancak bu çaresizliği azaltma, mevcut koşullara ne olursa olsun sabretme kısmı önemli. Şükretme, içine dönüp inanılan varlık ile arada bağ kurup rahatlama kısmı bugün idealist bir düşünceyle kapsanamayan kitlelerin bir kısmına meditasyon ile sağlanmaya çalışılıyor. Bu kitle çoklukla ortalama gelirin üzerinde ücret sahibi olan “beyaz yakalıları” kapsasa da kimi zaman onlara özenen işçi sınıfı cephesinde de karşılık bulabiliyor. Dolayısıyla bu kümenin içinde kendini aydın olarak niteleyen ve toplum ortalamasından daha fazla okuyan, eğitimli bir kesim var ki buraya bilinmezcilik ya da idealist düşünceler bugün yetmeyebiliyor. Buranın boş bıraktığı yerleri ise meditasyon,pozitif düşünce ve olumlamacılıkla doldurulduğunu görüyoruz.

Astroloji başlığı da benzer bir yere oturuyor. Bilimsel olmadığı gerçeği başlı başına bir yazı konusu olduğundan burada bu açıklamaya girmeyeceğiz. Astroloji bize “Geleceğiniz hakkında çok da endişelenmenize gerek yok çünkü biz- ya da yıldızlar- size neler olacağını genel hatlarıyla zaten söylüyoruz, kaldı ki endişelenseniz ne olacak değiştiremezsiniz ki” diyor. Kadercilik anlayışına yakın gibi ne dersiniz? Marx 1844 El Yazmaları’nda (tam bu cümlelerle olmasa da sadeleştirince bu anlama gelen) bir şeyler söylemiş zamanında, astrolojiye ya da olumlamacılığa dememiş belki ama eş anlama gelen kaderciliğe demiş belli ki; insan tarihin hem öznesi hem de nesnesidir. Değişir, değiştirir.

Ayrıca bir de kötü haberimiz var, pozitif düşününce elektrik, doğalgaz faturaları azalmıyor, kendi kendine ödenmiyor. Pozitif düşünce iş bulmanıza yetmiyor. Elbette geleceğe umutlu ve iyimser bakacağız ama bir yandan bu fikri hayatımızdaki mücadele başlıklarıyla desteklemezsek tüm o iyi niyetle yeşerttiğimiz farkındalık ve umut, idare edelimci bir “çözüme” işaret edecek, işleri daha da kötüleştiren içinde yaşadığımız sistemin daha da güçlenmesinden başka bir sonuç doğurmayacak.

Oysa bizim, en çok da kadınların “artık yeter” deyip ayağa kalkmasına ihtiyacımız var. İçe dönüp kendimize odaklanmaya değil, dışa dönüp yalnız olmadığımızı görmeye, çevremize duyarsız kalmamaya, isyan etmeye, örgütlü mücadeleye ihtiyacımız var. Ancak o zaman gerçek anlamda kendimize vakit yaratabileceğimiz, yaşanılası bir dünya kurabiliriz.

2022’ye girerken her an yoksullaşan, geleceği elinden alınan, cepleri boşaltılan tüm emekçilere, sermayenin daha da zengin olmasıyla sonuçlanan onca olan bitene karşılık öfkenizin sizi ayağa kaldırdığı, yarınlarınızı kazanmak için -varsa- eldeki üç beş kuruş ile altın ve dolar almaya çalışmanın ötesinde, ortak, kalıcı bir mücadeleye dönüştüğü bir yıl dileriz.

Oturduğunuz yerden kalkın aldığınız derin nefesi kocaman bir çığlık ile dışarıya bırakın, diğer öfkeli seslere karışsın sesiniz. İşte şimdi “önemlisiniz”. Umutlu yarınlar!