'2022'nin baharında doğalgaz borularını yerleştiriyoruz'

Antalya'da 11'incisi gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan, o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız” dedi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını söyleyen Bakan Dönmez, “Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53,4’lük kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk. 2020 yılının başından itibaren devreye alınan kurulu gücümüzün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluştu” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 2019 yılında yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 2023 yılı için elektrik üretiminde 38,8’lik yenilenebilir kaynaklar payının hedeflendiğini anımsatarak, “Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Bundan sonrası artık açık alan. Gidebileceğimiz son noktaya kadar ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Elektrik üretim sektörünün ekim ayı itibarıyla yaptığı yatırımın 8,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Dönmez, “Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz. İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız” dedi.

Bakan Dönmez şöyle konuştu:

“Doğalgaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5,7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonunu yaptı bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 2021-2025 döneminde doğalgaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız.

“Bu hafta da Türkali2 kuyumuzun Rezervuar1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah."