2022'deki özelleştirme miktarı belli oldu

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun karara bağladığı özelleştirme tutarı 2022 yılında 86,2 milyar TL oldu.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada geçen yıl kurum tarafından toplam 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işleminin incelendiği belirtilerek; özelleştirmeler hariç toplam işlem büyüklüğünün ise 72,2 milyar lira olduğu ifade edildi.

En çok işlem elektrik sektöründe

Rapora göre, 2022’de hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlemin, 8 işlem adediyle “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında; en yüksek işlem değerinin ise yaklaşık 8,35 milyar TL ile yine aynı alanda olduğu belirtildi.

İncelenen 7 özelleştirme işlemi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı”, “havalimanı işletmeciliği”, “doğalgaz ithalatı ve dağıtımı” ile “imalat” sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin olurken, en yüksek bedelli özelleştirme işlemi de yaklaşık 9.75 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanında oldu.