2022'de kapanan şirket sayısını açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, şirketlere ve esnafın durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “2021'de 44 bin 414 şirket kapanmış, 149 bin 653 şirket açılmış. 2022'de ise 30 Kasım itibarıyla 182 bin 869 şirket kurulmuş, 52 bin 993 şirket kapanmış” dedi.

Esnafa ilişkin de bilgi paylaşan Muş, şunları söyledi:

‘'2021'de 233 bin 451 tescil, 79 bin 372 terkin; 2022 yılında 293 bin 868 tescil, 108 bin 49 terkin yapılmış. Dolayısıyla hem açılan hem kapanan işletmeler vardır, fakat açılan işletmeler ve şirketlerin sayısı kapanan, terkin edilenlere göre çok daha fazladır. Ekonomik büyümemiz geçen sene yüzde 11'in üzerinde bu yıl da yüzde 5'in üzerinde olacağı öngörülüyor.”

'Biz zaten bu fiyatları takip ediyorduk'

200 ve daha üzeri şubesi olan zincir marketlerin satış fiyatlarının bakanlıkla paylaşmasını şart koşan yönetmeliği hatırlatan Muş, “Bu veriler piyasadaki diğer platformlarla da paylaşılacak ki vatandaş uygulamalar marifetiyle fiyat karşılaştırmasını daha iyi yapabilsin. Biz zaten bu fiyatları takip ediyorduk. Şimdi elektronik olarak almış olacağız ve daha yakın bir takip sistemi oluşturmuş olacağız” dedi.

Gümrükte ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı

Muş, gümrüklerde yakalanan uyuşturucu miktarını da açıklarken, ‘'Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, biri 1 ton 18 kilo, diğeri 622 kilo olmak üzere sıvı metamfetamin ele geçirildi. Toplama bakıldığında 13,7 ton uyuşturucu, yaklaşık 32 ton uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 9 bin 415 ton akaryakıt, 2,5 milyon paket sigara, 21,4 milyon adet sigara kağıdı ve filtresi, 3,4 milyon adet elektronik sigara, 8 bin 550 ton gıda ve yaklaşık 26 bin adet tarihi eser gümrüklerde ele geçirildi'' diye konuştu.