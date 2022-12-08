BİM’den Sabah gazetesine iki sayfa ilan: Güveninize teşekkür ederiz

BİM CEO’su Galip Aykaç, hayat pahalılığından zincir marketleri sorumlu tutan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert ifadelerle eleştirmiş, ardından gelen tepkiler üzerine Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Tartışmalar devam ederken BİM, iktidara en yakın gazetelerden biri olan Sabah gazetesine iki sayfa ilan verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu gazetede bugün yer alan ilanın sonunda, "Güveninize teşekkür ederiz" ifadeleri yer alıyor.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO’su Galip Aykaç, 30 Kasım'da 7. Private Label zirvesinde konuşmuştu. Aykaç, zincir marketler hakkında iktidarın söylemleri ve basında çıkan haberlerle ilgili olarak şunları söylemişti:

"Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış sadece nominal kar rakamlarına bakan olumsuz yorum yapan trollere, maaşlı televizyon yöneticilerine, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız, hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve -tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle- gazeteci müsveddelerine söyleyeceğimiz sözler var."

Aykaç'ın söz konusu konuşmasında sert ifadeler kullanarak şu açıklamaları yapmıştı:

"Eğer doğruysa' diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara, televizyonda salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, 'bu dünyayı size yaşanmaz kılarım' diyecek kadar meselelerden bir haber olan, depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları 'halka dağıtırım' diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına 'söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz’ diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak 'ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına' demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz."

MHP hedef göstermişti

Aykaç'ın açıklamasına, MHP'den hakarete varan bir karşılık gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef almıştı.

Suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen Kürşad Yılmaz da Aykaç'a yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, bağımsız dış politika hamleleri, yerli ve milli politikalarla KIZILELMA yürüyüşünün içeride ve dışarıda belli çevrelerde oluşturduğu rahatsızlığın farkındayız. Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu göreve talip olmuştur.

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız Liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öylemi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır."

Bu gelişmeler üzerine Aykaç, GPD'den istifa etmişti.