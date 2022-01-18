2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yeni engel

Pekin Kış Olimpiyatları organizasyon komitesi Omikron varyantının artışı nedeniyle genel bilet satışının yapılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın organizasyon komitesi, Çin'de Covid-19'un Omicron varyantının artış göstermesi sebebiyle genel bilet satışının yapılmayacağını açıkladı.

NY Times’ta yer alan habere göre, seyirci ve sporcuların sağlığının korunması için bu kararın alındığı vurgulanırken davetlilerin küçük gruplar halinde oyunlara katılacağı ifade edildi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Pandemi şartlarının devam etmesi sebebiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda görev alacak personeli ve seyircileri koruyabilmek için bilet satış planımızda zorunlu değişiklik yapma kararı alındı" ifadeleri yer aldı.

Çin, kararı ülkede bildirilen iki vakadan sonra aldı.

Kış olimpiyatları 4 Şubat'ta başlayacak

Bilindiği üzere, 4 Şubat'ta açılış seremonisiyle başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 20 Şubat'ta sona erecek. 

Paralimpik Oyunlar ise 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.