2022 İngiltere'deki en sıcak yıl oldu

İngiltere'nin ulusal hava durumu servisi Met Office bugün yaptığı açıklamada, 2022'nin ülke için kaydedilen en sıcak yıl olduğunu ve ilk kez yıllık ortalama sıcaklıkların 10 santigrat dereceyi aştığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "2022 için İngiltere'deki tam yıllık ortalama sıcaklık verileri, 1884 yılına kadar uzanan kayıtların en yükseği olan 10,03°C'lik geçici bir rakamla sonuçlandı. Bu değer, 2022 yılını 1991-2020 ortalamasının 0,89°C üzerinde ve bir önceki rekor yıl 2014'ten 0,15°C daha yüksek yaptı" denildi.

2022 yazında İngiltere, bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. 19 Temmuz'da ülkedeki sıcaklık 40,3 santigrat dereceye ulaşarak 2014'teki 38,7 santigrat derecelik rekoru geride bırakmıştı. Ancak kış aylarıyla sıcak hava dalgası da geride kaldı. Aralık ayında sıcaklıklar 12 yılın en düşük seviyesi olan -17,3 dereceye düştü.