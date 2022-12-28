soL TV'de "Ne Demek?" programında bu hafta öykü ve deneme yazarı Onur Çalı ile Parşömen'in her yıl tekrar ettiği edebiyat soruşturması konuşuluyor.
Saat 21:00'de yayında:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL - Çorum
'2022 Edebiyat Soruşturması' Ne Demek?
soL TV'de 'Ne Demek?' programının bu haftaki konuğu Onur Çalı.
Haber Merkezi
soL TV'de "Ne Demek?" programında bu hafta öykü ve deneme yazarı Onur Çalı ile Parşömen'in her yıl tekrar ettiği edebiyat soruşturması konuşuluyor.
Saat 21:00'de yayında: