'2022 Edebiyat Soruşturması' Ne Demek?

soL TV'de 'Ne Demek?' programının bu haftaki konuğu Onur Çalı.

Haber Merkezi

soL TV'de "Ne Demek?" programında bu hafta öykü ve deneme yazarı Onur Çalı ile Parşömen'in her yıl tekrar ettiği edebiyat soruşturması konuşuluyor.

Saat 21:00'de yayında:

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