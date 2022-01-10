2021'de 179 gazeteci yargılandı, 75 gazeteci saldırıya uğradı

Türkiye’de gazetecilere yönelik sansür, tehdit-şiddet, gözaltı-yargılama, özlük haklarında yaşanan kayıplar ile haberlerde yapılan manipülasyonları 2015 yılından itibaren "Medya İzleme Raporu" adıyla kayıt altına alan Türkiye Gazeteciler Derneği 2021 yılının 12’nci, toplamda 44’üncü raporunu tamamlayarak yayımladı.

Gazetecilere 179 dava

Rapora göre Türkiye'de 2021 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin 179 dava görüldü. Bu davalarda 219 gazeteci yargılandı. Bazı gazeteciler birden çok davada hâkim karşısına çıktı. Yargılamalar neticesinde mahkûm olan gazetecilere toplamda 48 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl 32 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler, başta siyasiler olmak üzere çeşitli kesimler tarafından 27 kez tehdit edildi. Çoğunluğu toplumsal olayları takip sırasında 75 gazeteci saldırıya uğradı, darp edildi.

Televizyon kanallarına cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2021 yılında ulusal kanallara toplam 74 ceza kesti. Cezaların 24’ü Halk TV, 22’si Tele 1, 16’sı FOX TV, 8’i KRT, 4’ü Habertürk’e verildi. Cezaların parasal miktarı, yaklaşık 22 milyon lirayı buldu. İktidar yanlısı yayın yapan A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-Net, CNN Türk ise, yılı cezasız kapattı.

Sarıkaya'nın tokadı: Holding gazeteciliğinin emekçi gazeteciliğine şiddeti

Raporda Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i konuk ettiği canlı yayınlanan programda, İHA kameramanı Ahmet Demir’e saldırısı da yer aldı. Raporda bu saldırı "Muharrem Sarıkaya’nın tokadı; ‘holding gazeteciliği’nin, emekçi gazeteciliğe şiddetidir!” başlığıyla işlendi.

Erdoğan'ın Katar ziyareti öncesi basın toplantısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 Aralık 2021 tarihinde Katar ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havaalanında düzenlediği basın toplantısında, "herkesin gözünün önünde bir tiyatro oyunu sahnelendi"ği kaydedilen raporda "Sahnedeki başrol oyuncusu her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan’dı, mesleğimiz gazetecilik ise ne yazık ki birileri tarafından figüran konumuna düşürüldü" denildi.

Kimin hangi soruyu soracağının daha önceden belirlendiği hatırlatılan raporda "İktidarların, gazetecilik ve soru kâbusu bir düzeye kadar anlaşılır. Buna karşın gazetecilerin, mesleklerinin içinin boşaltılmasına, kimliksizleştirilmelerine, sonra da yok sayılmalarına yol açacak bu ve benzeri tiyatro oyunlarında yer alması ise hiç ama hiç anlaşılır değildir. Hiçbir gerekçe de bunu haklı gösteremez. Kimsenin; gazeteciliği, halk adına gözcülük yapma sorumluluğundan ve etik ilkelerinden kopartarak mikrofondan bile değersiz hali düşürmesine seyirci kalmayacağız. Buna alet olanları da hiçbir zaman unutmayacağız" denildi.

Cumhuriyet gazetesinde yaşananlar

Cumhuriyet’teki emekçi karşıtı uygulamaların geçen ay da devam ettiği ifade edilen raporda "Bir suikast sonucu kaybettiğimiz üyemiz Uğur Mumcu ile bütünleşmiş, Derneğimizin genel başkanlığını da yapan Mustafa Ekmekçi’yle özdeş tuttuğumuz Cumhuriyet gazetesinde yöneticilerden kaynaklı son aylarda yaşanan sorunların, Cumhuriyet gazetesine, Cumhuriyet ve basın karşıtlarının saldırısından daha fazla zarar verdiğini bir kez daha hatırlatıyor, işlerinden olan meslektaşlarımızın Cumhuriyet’in bu günlere gelmesinde geçen emek ve mücadelelerini sahiplendiğimizi ifade ediyoruz" diye belirtildi.

Çağdaş Dergi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünün, gazeteciliğin ve halkın görünen gerçekliğin bilgisine sahip olma hakkının savunulması için "Çağdaş Dergi" adlı yeni yayına imza atacağını da duyurdu.