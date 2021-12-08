2021 yılında her gün en az 269 esnaf iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iflas eden esnaflar hakkında bir araştırma yayımladı.

Ağbaba'nın araştırmasına göre, 2021 yılında her ay 8 bin 66 esnaf, her gün ise en az 269 esnaf iflas etti. Bu yıl içerisinde iflas eden esnaf sayısı en az 88 bin 734.

Sadece 2021 yılının Kasım ayında iflas eden esnaf sayısı en az 9 bin 362'ye ulaştı. 2020 yılının Kasım ayında iflas eden esnaf sayısı ise 7 bin 677'ydi. Bu veriler doğrultusunda, esnaf iflas oranı 1 yılda yüzde 22 oranında artmış durumda.

Araştırmaya göre esnaf iflasının en çok yaşandığı il İstanbul oldu. Araştırmada bu konuya dair " 021 yılında şimdiye kadar İstanbul’da toplamda en az 9 bin 53 iflas oldu. İzmir’de bu yıl içinde iflas eden esnaf sayısı 6 bin 30 olurken Ankara’da toplam iflas sayısı 4 bin 910, Antalya’da 4 bin 273 ve Bursa’da 4 bin 128 oldu" ifadelerine yer verildi.