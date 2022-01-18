2020'den itibaren ilk defa Kore ve Çin arasında demiryolu ticareti tekrar başladı

Çin Dışişleri Bakanlığı 17 ay içinde ilk defa Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve Çin arasında demiryolu sevkiyatının gerçekleştiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenlerin Çin ile KDHC arasında faaliyete yeniden başladığını söyledi. Bu adım pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır sona ermiş olan Kore'nin demiryolu vasıtasıyla ticaretinin tekrar başladığı anlamına geliyor.

Sözcü Zhao Lijian, "Pandeminin etkisi nedeniyle Çin ile KDHC arasındaki demiryolu trafiği bir süreliğine askıya alındı. Artık Dandong ile KDHC arasında mal taşıyan yük trenleri yeniden faaliyete başladı. Bu çalışma pandemi önleme tedbirlerine uygun olarak yürütülecektir.” dedi.

Reuters, Dandong'daki Çinli tüccarlarların mallarını Pazar günü trene yüklediğini belirtmişti.