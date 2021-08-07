2020 Tokyo'da Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya geldi.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.

Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasının sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu, mücadele sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.