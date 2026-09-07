2019'da ‘Biji İzlanda’ demişti: Hasip Kaplan'dan yeni ‘çözüm süreci’nde Milli Takım paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 , 12:01
Çerçeve yasa ve son "çözüm süreci", Türkiye'nin ana gündemlerinden biri.
Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maç öncesi seremonisinde Türk bayraklarıyla yan yana dizildiği bir anın fotoğrafını, kavuşturulmuş eller emojisiyle paylaştı.
Kaplan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı’na yönelik bu destekleyici tavrı, geçmişteki milli maç paylaşımlarıyla belirgin bir tezat oluşturdu.
Kimi kullanıcılar Hasip Kaplan'ın geçmişte Kürt milliyetçisi yaklaşımını öne çıkaran sivri tavrından geri adım atmasını eleştirirken, kimi kullanıcılarsa Kaplan'ın milli takıma desteğini yetersiz veya ikiyüzlü bularak tepki gösterdi.
2019'daki ‘Biji İzlanda’ tartışması
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 mağlup olmuştu. Maçın hemen ardından Hasip Kaplan, kişisel hesabından Kürtçe "yaşasın" anlamına gelen "Biji İzlanda" mesajını paylaşmıştı.
O dönem bu mesaj sosyal medyada tepkilere yol açmış, Kaplan gelen eleştirilerin ardından "350 bin nüfuslu 1 devlete yenildi Türkiye Milli Takımı. Sporun içine ettiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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