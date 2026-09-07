2019'da ‘Biji İzlanda’ demişti: Hasip Kaplan'dan yeni ‘çözüm süreci’nde Milli Takım paylaşımı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek paylaşımında bulundu. Kaplan'ın bu mesajı, 2019 yılında A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı için yaptığı ve o dönem tepki çeken "Biji İzlanda" paylaşımını akıllara getirdi.