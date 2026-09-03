Bahçeli’den 'Amedspor' araştırması çıkışı: 'Yanıltıcı bilgiler sunan kuruluşlara yaptırımlar getirilmeli'

Kürt Çalışmaları Merkezi ve Rawest, Kürtlerin Amedspor'a bakışına verileri derlediği bir araştırma yayımlamıştı. Katılımcıların yüzde 38’i Amedspor’u daha çok “kimliğin temsilcisi”, yüzde 38’i ise hem futbol takımı hem de kimliğin taşıyıcısı olarak tanımlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söz konusu araştırmayı eleştirdi.

"Araştırma, Amedspor taraftarı, futbol ile kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırdığını iddia etmekte, bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışmaktadır" diyen Bahçeli, "Amedspor’u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

'Spor kisvesiyle Terörsüz Türkiye hedefi zehirlenemez'

Amedspor dahil tüm spor kulüplerinin sporun birleştirici ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Spor kisvesiyle Terörsüz Türkiye hedefini, barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Amedspor'un bazı çevreler tarafından “kirli projelere alet edilmek istendiğini” savunan Bahçeli, kulüp yönetimi ve Diyarbakır halkına buna karşı tepki gösterme çağrısında bulundu. Tribünlerin provokasyon alanına dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır” dedi.

'Araştırma şirketleri kamuoyunu yönlendiriyor, yaptırım getirilsin'

Bahçeli ayrıca kamuoyu araştırmalarına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istedi. Araştırma kuruluşları ve araştırmacıların niteliklerinin belirlenmesini öneren Bahçeli, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla yanıltıcı bilgi sunduğu tespit edilenlere cezai yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Türkiye'deki anket şirketlerinin "toplumda yapmaya çalıştıkları yönlendirme ve tahribatın" bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Yanıltıcı bilgiler sunan kamuoyu araştırma kuruluşlarına yaptırımlar getirilmeli."

Bahçeli, araştırma şirketlerinin kamuoyunu yönlendirdiğini öne sürerek, söz konusu çalışmaların toplum üzerindeki etkilerinin “bütün yönleriyle araştırılması” çağrısında bulundu.

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