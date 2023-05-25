2002'den bu yana ilk: Merkez Bankası'nın net rezervi negatifte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervi, 18 Mayıs haftasında negatif bölgede yer aldı.

Verilere göre bankanın brüt rezervi geçen hafta 3,5 milyar dolar gerileyerek 101 milyar 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 58 milyar 825 milyon dolara geriledi. Altın rezervi ise 1,6 milyar dolarlık düşüşle 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

2023'te Merkez Bankası'nın döviz rezervi 24,1 milyar dolar (yüzde 29,04), altın rezervi ise 2,9 milyar dolar (yüzde 6,73) azaldı.

Merkez Bankası'nın net rezervi geçen hafta 2,5 milyar dolar daha gerileyerek eksiye düştü. TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesinde.

Böylece Merkez Bankası'nın net rezervi 2002'den sonra ilk kez negatif olarak gerçekleşti. Swap harici net rezerv de gerileyerek eksi 60,3 milyar dolar olarak hesaplandı.