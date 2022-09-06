200 kişiyle Hürriyet gazetesini basan AKP'li Boynukalın hakkındaki haberlere erişim engeli

Eylül 2015’te berberindeki AKP’lilerle Hürriyet gazetesinin binasını basan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından, 1 Kasım seçimlerine doğru gidilirken gerçekleşen olayda Boynukalın, 6 Eylül 2015'te Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasına 200 kişi ile taşlı sopalı baskın yapmış, tehditler savurmuştu.

Boynukalın olayın ardından, “Bunlar dayak yememişler hiç, bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş hiç” sözlerini sarf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Boynukalın, bugün aldırdığı ‘erişim engeli’ kararıyla, hakkındaki haberleri sansürletti. Sansür kararını veren İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği ise Boynukalın’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

Erişim engeli kapsamında, Cumhuriyet'in Boynukalın'la ilgili 18 haberine erişim engeli getirildi.