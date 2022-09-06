AKP'li belediyeden gençlik kolları başkanına 6 milyonluk ihale

Bağcılar Belediyesi, sosyal tesislerde kullanmak üzere gıda alımı yapmak üzere 28 Temmuz günü ihaleye çıktı. İhaleye 2 teklif sunuldu.

İhaleyi 6 milyon 15 bin liralık teklifin sahibi Anaturya Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 15 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre alınan gıda malzemeleri, 31 Aralık tarihine kadar belediyeye teslim edilecek.

Bağcılar Belediyesi'nin mart ayında gerçekleştirdiği gıda alımı ihalesini 720 bin TL'ye, mayıs ayında düzenlediği gıda ihalesini de 1 milyon 550 bin TL'ye aynı şirket almıştı.

AKP'nin eski gençlik kolları başkanı

Merkezi Ankara'da bulunan şirketin sahibi Erkam Çömez, eski AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanı. 1982 doğumlu Çömez, 2000 yılında Özel Samanyolu Lisesi’nden mezun oldu.

2007 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans eğitimini tamamladı. Siyasi hayatına 2005 yılında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ile başladı.

2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında da AKP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı’na atanarak bir süre yöneticilik yaptı.