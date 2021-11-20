20 yıl sonra Türkbank'a yeniden faaliyet izni verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Türk Ticaret Bankası'na ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi 1 Temmuz 2001‘de kaldırılan bankaya yeniden faaliyet izni verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Söz konusu kararda, "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ne olmuştu?

Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank) ihale sürecine Alaattin Çakıcı’nın müdahale ettiğinin ortaya çıkması sonrası Mesut Yılmaz hükümeti düşmüştü. Skandalın ardından Türkbank'ın Temmuz 2001’de bankacılık ve mevduat toplama yetkisi kaldırılmış, Ağustos 2002'de de tamamen tasfiye edilmişti.

1998 yılında ülkücü mafya Sedat Peker polise verdiği ifadede ihaleye ilişkin "Türk Ticaret Bankası'nın özelleştirilmesinde Hayyam Garipoğlu'nu desteklemeyi planlıyordum. Ancak, Alaattin Çakıcı satıştan kısa bir süre önce beni telefonla arayarak Türk Ticaret Bankası'na talip olan Korkmaz Yiğit'e destek verdiğini söyledi. Arttırmaya katılan birinin yanında olup olmadığımı sordu. Bunun üzerine özelleştirme işinde Hayyam Garipoğlu'ndan desteğimi çektim" demişti.