20 yaşındaki Merve Başkal evinde ölü bulundu

Isparta'da 20 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi'nde apartmanın zemin katındaki dairenin kapıları açılmayınca yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve giren polis ile itfaiye ekiplerini 20 yaşındaki Merve Başkal'ı yerde hareketsiz halde bulduğu öğrenildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Başkal'ın cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)