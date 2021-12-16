20 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanmıştı. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu pozisyonlar için tercih işlemlerinin başladığını bildirdi. Açıklama şöyle:

"Değerli adaylarımız, KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." (ANKA)