2 yaşındaki çocuk fabrika bahçesinde kepçenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Rize'de bir fabrikada kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pekmezli Köyü'nde özel bir çay fabrikasında kepçe ile çalışan A.Ö. (26), bu sırada fabrikanın bahçesinde oynayan 2 yaşındaki yeğeni G.Ö.'ye çarptı.

Yaralanan küçük kız, yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (AA)