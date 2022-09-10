2 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: Savcılıktan açıklama

İstanbul Beylikdüzü’nde 6 Eylül’de “balkondan düştü” denilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirmişti.

Hastane raporlarından birinde “çocuğun balkondan düşme” şikâyetiyle hastaneye getirildiği belirtilirken, ön otopsi raporunda “çocuğa tecavüz edildiği yönünde kuvvetli bulgular” yer almıştı.

Otopsi raporunda da "çocuğun balkondan düşme sonucu" öldüğü bilgisine yer verilmiş, isminin açıklanmasını istemeyen doktorlar, otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada çocuğun ölümü sonrasında aynı gün soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamda çocuğun ailesi, akrabaları ve komşuları ile olayı gören kişiler, ayrıca ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadeleri alındığı belirtildi. Açıklamada çocuğun yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapıldığı da ifade edildi.

Bu kapsamda cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu hazırlanabilmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmekte olduğu açıklandı.

Çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alındı.