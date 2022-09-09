Beylikdüzü'nde ölen 2 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: Otopsi raporuna doktorlar tepkili

İstanbul Beylikdüzü’nde 6 Eylül’de “balkondan düştü” denilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 yaşındaki çocuk burada hayatını kaybetti.

bianet’ten Evrim Kepenek'in haberine göre, ulaşılan hastane raporlarından birinde “çocuğun balkondan düşme” şikâyetiyle hastaneye getirildiği belirtilirken, ön otopsi raporunda “çocuğa tecavüz edildiği yönünde kuvvetli bulgular” yer aldı.

Otopsi raporunda da "çocuğun balkondan düşme sonucu" öldüğü bilgisine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen doktorlar, otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hastane doktorlarından Acil Tıp Uzmanı Dr. Evren Arslan, şunları söyledi:

“Çocuk hastaneye getiriliyor, ailesi ‘balkondan düştü’ diyor. Buna göre çocuğa ilk müdahale yapılıyor. Ardından detaylıca bakıldığında 2 yaşındaki çocuğun vajinal bölgesinde ve popo kısmında yırtıklar görünüyor. Bu ikinci genel muayene raporunda da yer aldı.

Bu durumun anlaşılmasının ardından hastane polisi devreye girdi, savcı geldi çocuğun ailesindeki erkekler gözaltına alındı.

Çocuğun ailesi otopsi istemediklerini ve hemen cenazeyi alıp gitmek istediklerini belirtip durdular. “Bundan sonraki süreç savcının görevi.

Erkek tarafı aşırı yüzsüz tavırlar içindeydi. Üzüntü belirtisi yoktu hiçbirinde. Rapora ‘düştü öldü’ yaz diye tutturdular. Hastaneye yaklaşık çok sayıda kişiyi topladılar. Çünkü bebeğe otopsi yapılmasını istemediler. Otopsi yapılmasın diye direndiler. Polis bu kişileri zorla dağıttı.”

Aile çocuğun cenazesini hemen alıp gitmek isteyince biz ‘şüpheli durumlar olduğunu’ söyledik. Bu sefer ona ‘fasulye sırığına düştü’ diyorlar. Tek görgü tanığının 5 yaşındaki ablası olduğunu söylediler. Onun için de çok endişeliyiz.

Bu çocuğun aileden alınıp derhal sosyal hizmetler korumasına verilmesi gerekiyor. Bunca yıldır doktorum ben böyle bir vahşet görmedim. Deliller bunun bir kerelik bir tecavüz olmadığını söylüyor. Bu çocuğun çok uzun zamandır tecavüze uğradığını düşünüyorum.”

Başsavcılık soruşturma başlattı

Beylikdüzü Cumhuryet Başsavcılığı, iddia ile ilgili soşruturma başlattığını duyurdu. Önümüzdeli günlerde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniliyor.