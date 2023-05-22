2 yaşındaki bebek cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Anne dahil 5 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç tarafından cinsel saldırıya uğrayan iki yaşındaki Nisanur Ö.’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında annenin de bulunduğu dört kişi daha tutuklandı.

İstasyon Mahallesi’nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada evde bulunan Furkan Sevinç tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve darp edilen iki yaşındaki Nisanur’un hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Suçunu itiraf eden Sevinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken aralarında anne M.Ö.’nün de bulunduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.

Anne M.Ö. ile zanlılar M.G. Ö.C. ve C.S’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)