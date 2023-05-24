2. tur için yurt dışında kullanılan oy sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı.

YSK, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 797 bin 463 olduğunu duyurdu.

Temsilciliklerde oy vermek için son gün

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İkinci tur seçimleri için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlamıştı. (AA)