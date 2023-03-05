2 polis eşliğinde çocuklarını görmeye gitti, boşandığı erkek tarafından öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmeye iki polis refakatinde giden kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü.

30 yaşındaki Aslı A., boşandığı erkek M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski eşinin evine gitti. Polis memurlarının yanında yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis memurları, faili gözaltına aldı. Aynı zamanda kadını korumakla görevli iki polis memuru, açığa alındı. (AA)