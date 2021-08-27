'2 No'lu baroya kayıtlı olmayan avukatlara dosya verilmiyor'

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türk Telekom’da icra dosyaları nedeniyle yaşanan maddi kaybı ve avukatlar arasında 1 ve 2 No’lu baroya kayıtlı olma durumlarına göre yapılan politik ayrımı Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma Bakanı'ndan Türk Telekom'a: 2 No'lu baroya kayıtlı olmayana dosya yok

Tahsilat alanında deneyimli ve uzun yıllardır bu işi yapan avukatlara bir anda dosya ataması yapılmasının kesildiğini ve bu nedenle kurumun zarara uğratıldığını belirten Emecan,“Hukuk bürolarındaki binlerce çalışan dosya ataması yapılmadığından işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bizzat talimatıyla 2. baroya üye olmayan hiçbir avukata iş verdirilmediği, daha önceden iş alan ancak 2. baroya geçmeyen avukatlardan dosyaların geri istendiği ve yeni dosya verilmediği avukatlar tarafından bilinmektedir. Yeni Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın’ın, her ay düzenli olarak avukatlara yönlendirilen ve düzenli olarak tahsilatı sağlanan icra dosyalarını 15 ay boyunca avukatlara dağıtmadığı, bu nedenle tahsilatların durduğu ve şirketin 300 milyon TL anapara, 500 milyon TL asıl alacak zararına uğratıldığı iddia edilmektedir. Bu zararın 2021 yıl sonuna kadar yaklaşık 700 milyon TL civarında olacağı beklenmektedir. Ulaştırma Bakanı’nın bu sorulara derhal yanıt vermesi gerekmektedir.” dedi.

Karaismailoğlu'na sorular

İddiayı Meclis gündemine taşıyan CHP’li Emecan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu: