2 hafta önce 'SADAT ile alakam yok' diyen Erdoğan bugün kendini yalanladı

İki hafta partisinin grup toplantısında "SADAT ve yöneticileriyle uzaktan yakından hiçbir alakam yok" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında kendini yalanladı. Bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Erdoğan, "SADAT'ın kurucusunu göreve getirdim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüm" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta gerçekleşen grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına "SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır" diyerek kapısına gittiği SADAT'a ilişkin olarak, "SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor" demişti.