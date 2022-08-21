2 gündür aranan 16 yaşındaki Firdevs ölü bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gündür kayıp olan Firdevs Babat'ın cesedi bulundu.

İddiaya göre, 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Akşam saatlerinde ise olay ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi. (İHA)