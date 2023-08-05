2. Dikili Kitap Günleri'nde '100. Yılında Yeniden Cumhuriyet' söyleşisi

2. Dikili Kitap Günleri kapsamında Dikili 75. Yıl Parkı'nda, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın katılımıyla "100. Yılında Yeniden Cumhuriyet" söyleşisi düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılında neden "yeni cumhuriyet" değil, "yeniden cumhuriyet" denildiğini açıklayan gazeteci Barış Terkoğlu, "Bir yerde genç kızlar katledildiği hâlde 'plazadan düştü' deniyorsa ve katilleri ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorsa orada siyasi ayrıcalık var demektir. Subay olmak isteyen birine ilk önce hangi tarikattan olduğu soruluyorsa orada dinî ayrıcalık var demektir. Çocuklarının nitelikli eğitim almasını isteyen bir ailenin zengin olması şartsa orada ekonomik ayrıcalık var demektir. Ve bir cumhuriyette bu ayrıcalıkların hükmü sürmeye başlamışsa o ülkede 'yeni cumhuriyet' değil, 'yeniden cumhuriyet' demek gerekir" dedi.

Terkoğlu'nun ardından söz alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 1919'da Anadolu'da durumun bugünden daha umutlu olmadığını hatırlatarak, "Yıllarca süren savaşlarla, açlıkla, hastalıklarla boğuşan Anadolu halkı, kaderine razı gelmeye meyilliydi. Ancak topraklarımız büyük bir devrimci mücadeleye sahne oldu. Fransız devrimi de Fransa Sarayı'ndaki çürümüşlükten doğmuştu. O zaman umut tarihimizde, Anadolu'daki mücadelede" dedi. Siyasetin umuda işaret etmek olduğunu söyleyen Okuyan, depremde AKP seçmeninin, paranın ve tarikatların girdiği her şeyi çürüttüğünü gördüğüne dikkat çekerek, bu halk var olduğu sürece umudun kesilemeyeceğini söyledi.

Okuyan'ın ardından, 15 Ağustos'ta 5. kez cezaevine girecek olan olan gazeteci Barış Pehlivan söz aldı. Demokrasinin sandığa oy atmaktan ibaret olmadığı söyleyen Pehlivan, "Gezi'den sonra adım adım sokaktan korkan bir halk yaratmakta muhalefetin payı çok büyük" dedi.

Dikili halkının ve çevre ilçelerden gelen yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, sık sık seyircilerden gelen, "Barış'a Özgürlük" sloganlarıyla kesildi.