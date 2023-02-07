2 binden fazla madenci arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olarak dün yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel maden şirketlerinden 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan şöyle:

“TTK, TKİ ve özel maden şirketlerinden toplam 2103 madenci arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için AFAD koordinasyonunda bölgeye intikal etti, çalışmalara başladı. TTK'dan 500 ilave madenci daha gün içerisinde Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılmak üzere yola çıkacak.”