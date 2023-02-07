Madenciler üç koldan deprem bölgesine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 103 kişilik tahlisiye ekibi, Ankara'dan özel uçakla Adıyaman'a ulaştı.

Madenciler, ekipmanlarıyla birlikte Adıyaman Havalimanı'ndan çalışma yapacakları noktalara hareket etti.

Somalı madenciler 'yardım sırası bizde' dedi

Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

Madencilerden Orhan Yiğit hem arama kurtarma hem de yardım malzemesi götürdüklerini ve Soma'dan daha 2 otobüs madencinin geleceğini söyledi.

Ekipte yer alan maden işçisi Hüseyin Yiğit ise "Türkiye nasıl yıllar önce tamamıyla Soma bölgesi için yardıma koştuysa biz de aynı şekilde Soma bölgesindeki madenciler olarak deprem bölgesine yardım için gidiyoruz" dedi.

Amasya'da 50 madenci gönüllü oldu

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde çalışan madenciler de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya gitti. Deprem bölgesine gitmek için 50 madenci gönüllü oldu.