'2 bin liranın altındaki tüm borçların silinmeyeceği ortaya çıktı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu "2 bin liranın altındaki tüm borçların silineceği" yönündeki açıklamanın tüm borçları kapsamadığını açıkladı.

CHP'li Gürer yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin liranın altındaki tüm borçların silineceğini söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Komisyon’da görülüp Meclis’e gelecek olan kanun teklifinde durumun öyle olmadığı görüldü. Çünkü 2 bin liranın altında kamunun dışındaki borçlar, onunla ilgili şirketlerin inisiyatifine bırakıldı. Eğer şirketler borçları silerse silecek, silmezse silmediği için de icra devam edecek. 9 milyona yakın insan umutlanmıştı ama Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği biçimde değil de özel şirketlerin inisiyatifine bırakılan bir uygulamaya gidildi. Böylece 2 bin liranın altındaki tüm borçların silinmeyeceği de açığa çıktı” dedi.

"Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından verilen icra takibindeki borçlar ise 30 milyarı aştı. Vatandaşların varlık yönetimi şirketlerine, TOKİ’ye 60 milyar lirayı bulan borçları oluştu. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 24 milyona dayandı" diyen Gürer, "İcra sonucunda doğal olarak aracı, traktörü, motosikleti de icra yoluyla elinden alınıyor. Ekonomik krizin yansıması her yere yansıyor. Türkiye’nin her yerinde yediemin depoları doldu taştı, yer kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

'Vatandaşların toplam borcu 1 trilyon 433 milyar lira'

Gürer'in açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşların bu borcunun 1 trilyon 12 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 354 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 9 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 6,5 milyar liralık artış oldu. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçları ise 30 milyar lira oldu. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları, bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor. Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 32,9 milyar, TOKİ’ye ise 27 milyar lira borcu bulunuyor. Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borcu 1 trilyon 433 milyar lira düzeyinde seyrediyor. Vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 347 milyar liralık, toplam borçlarında ise 349 milyar liralık artış yaşandı." (ANKA)