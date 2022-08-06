2 bin liralık evleri 10 bin liraya kiraya verip 'mağduruz' dediler

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanan göç dalgasını fırsata çevirip kira bedellerini bir anda 8-10 bin TL birden artıran ev sahipleri adliyenin yolunu tutmaya başladı. Evi yüksek fiyatla kiraladığını anlayan kimi yabancılar kirasını ödeyemedi. Borcunu ödemeden ülkesine kaçanlar oldu.

Özellikle Alanya ve Manavgat’ta kira piyasasında yaşanan örnekleri anlatan Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, Hürriyet’ten Salim Uzun'a konuştu.

Çağlar, “Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan fahiş kira bedellerinin geçici olduğunu biliyorduk. 2-3 bin TL’lik bir dairenin 8-10 bin TL’ye kiralanması akılcı değildi. Biz bunu ev sahiplerine anlatmaya çalıştık. Ama o dönem ev sahipleri birbirinden etkilendi. ‘Onun dairesi 8 bin TL’yse benimki 10-12 bin eder’ yanlışına düştü” ifadelerini kullandı.

'Kendi evini kiralayıp kiracıdan emlakçı bedeli alanı bile duyduk'

Çağlar, şöyle devam etti:

“Bu durumdan önce kiracılar sonra emlak komisyoncuları zarar gördü. Yıllardır kirasını düzgün ödeyen kiracılar bile ev sahipleri ile karşı karşıya geldi. Şu an özellikle Alanya ve Manavgat’ta ciddi sıkıntılar var. Evlerini yüksek bedellerle kiraya veren ev sahipleri maalesef mağdur durumda. Çünkü birçoğu kira bedellerini düzgün biçimde alamıyor. Yüksek bedelleri kabul edip evlere yerleşen yabancı kiracılar, ‘Bize piyasanın çok üstünde kiralama yapmışsınız’ gerekçesiyle ya kirayı ödemiyor ya da kira bedelinde indirim istiyor. Kirasını ödemeden ülkesine dönenler bile var. Bu tartışmalar yargıya da taşınmaya başladı.

Biz bu kira bedellerinin gerçekçi olmadığını ev sahiplerine yani bir nevi patronlarımıza anlatmaya çalıştık. 'Düzenli kira ödeyen kiracılarınızı çıkarmayın' dedik. Hatta kavga ettik. Ama son sözü patron söyledi. Sonunda ne oldu; 2-3 ay 10-15 bin TL kira alanlar mahkeme kapılarında sürünüyor. 2-3 aylık dönem mesleğimiz için hakikaten zor geçti. 1.000 TL’ye oturan kiracısından 6 bin TL istememizi söyleyen ev sahipleri ile karşılaştık. Hatta kendi evini kiralayıp kiracıdan emlakçı bedeli alanı bile duyduk. Ama sonunda eden buldu."