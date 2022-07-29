1998 yılından önce doğanlara test çağrısı: Kişilerin yüzde 90’ı farkında değil

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) iş birliğinde TKAD Binası’nda bir toplantı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Prof. Dr. Onur Yaprak, “En çok korktuğumuz Hepatit C ve B. Hepatit B 1998 yılından beri Türkiye’de rutin aşılama programında. Önerimiz; 1998 yılından önce doğanların mutlaka test yaptırmaları. Kronik karaciğer hastalıklarının yüzde 60-70 nedenini ülkemizde hepatitler oluşturuyor. Ülkemiz geneline baktığımızda 3 milyon hepatit B taşıyıcısı var. Kişilerin yüzde 90’ı hasta olduğunun veya taşıyıcı olduğunun farkında değil. Amacımız 2030 yılına kadar bu virüsleri ülkemizden temizlemek" dedi.