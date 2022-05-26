'1945'ten bu yana hiçbir Alman hükümeti savaş kışkırtıcılığına böylesine yüzünü dönmemişti'

Alman Komünist Partisi (DKP) Genel Başkanı Patrick Koebele, partisinin 24. Kongresi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumuna değindi.

Almanya'nın 1945 yılından bu yana ilk defa savaşa dahil olma tehlikesine sahip olduğunu belirten Koebele, barış için mücadeleyi yükseltmenin öncelikli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Koebele, "1945'ten bu yana hiçbir Alman hükümeti bir savaşa hiç bu kadar taraf olmamıştı. Hiçbir Alman hükümeti 1945'ten bu yana bu kadar yüzünü savaş kışkırtıcılığına dönmemişti. Alman hükümeti 1945'ten bu yana halkını hiç bu kadar savaşın içine sokma tehlikesine maruz bırakmamıştı. Alman hükümeti 1945'ten bu yana hiç böylesine silahlanma programı başlatmamıştı. 1945'ten bu yana hiç böylesine yaptırımlarla büyük ekonomik savaş açılmamıştı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın ülkedeki siyasi atmosferi tamamen değiştirdiğini söyleyen Koebele, NATO'ya karşı mücadelenin büyütülmesinin gerekliliğine işaret etti.