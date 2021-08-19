19 yaşındaki bisikletli Havva Şeyma öldürüldü

İstanbul'da genç bir bisiklet sporcusu olan Havva Şeyma Gündoğar dün bisikletine binerken bir motorlu araç sürücüsü tarafından öldürüldü.

19 yaşındaki Havva Şeyma yoldan karşıya geçmeye çalışırken 55 AEZ 742 plakalı otomobilin sürücüsü genç sporcuya çarptı.

Gündoğar, olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Havva Şeyma Gündoğar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havva Şeyma bu yıl düzenlenen iki ulusal bisiklet şamiyonası etabında forma giymişti.