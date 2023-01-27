19. Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınarak haklarında dava açılan 19 kişi beraat etti

Onur Haftası kapsamında 26 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 19. Onur Yürüyüşü'ne katılmak için gittikleri Beyoğlu'ndaki Mis Sokak'ta polis müdahalesiyle gözaltına alınan ve haklarında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’ suçlamasıyla 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 19 kişinin yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Daha önce mahkemeye sunduğu mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden duruşma savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

'LGBTİ artılar yok sayılmakta ve yok edilmeye çalışılmaktadır'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatlarından Fulya Dağlı, mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Avukat Dağlı, “Geçtiğimiz duruşma mahkeme salonunda görüntüleri izledik. Bu görüntülerde, eylem olduğu iddia edilen eyleme dair birden fazla polis saldırısının hukuksuz bir şekilde nasıl yapıldığını izledik. Burada ne ısırma ne de tekme eylemi olmadı. Dosyada görüntüler olmasına rağmen Cumhuriyet savcısı mütalaasını polis inceleme raporuna göre vermiştir. Bu videolar izlendiğinde herhangi bir darp ve ısırma eylemine rastlanılmamıştır. LGBTİ artılar vardır. Ancak yok sayılmakta ve yok edilmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

'4 dava açıldı, 3'ünde beraat kararı verildi'

Avukat Rojda Yıldırım ise "O saat aralığında 4 farklı dava açıldı. Bu davalarda beraat kararları verildi. 3'ü kesinleşti. Savcının mütalaası ile beraat kararı verilmiştir. Bu emsal kararı göz önünde bulundurarak, beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Tüm sanıklar beraat etti

Hakim, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan sanıklar üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle tüm sanıkların bu suçtan beraatlarına karar verdi. Mahkeme, “Görevi yaptırmamak için direnme” suçunun da bir sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle de ayrıca beraat kararı verdi. (ANKA - Fahrettin Öztürk)