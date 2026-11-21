HABAŞ’ta 19 işçinin katledilmesinin ardından ev hapsi cezası almış, yalısında tatile çekilmişti patron Mehmet Rüştü Başaran.

Tatilde işçilerin fabrikaya telefonlarıyla girmesini yasaklayan, katliamdan günler sonra üretim için işçileri risk altında fabrika götüren patron, şimdi de yandaşların “müjde” haberlerine konu oluyor.

Sanki bundan günler önce bir katliam yaşanmamış gibi Yeni Şafak tarafından “TOGG'un ardından yeni yerli otomobil müjdesi geldi: Hem benzin hem de hibrit model olacak” başlıklı bir haber yapıldı.

Söz konusu haberde, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin yerli otomobil hamlesinde Togg'un ardından yeni bir proje daha gündeme geldi. Tamamen yerli sermaye hedefiyle geliştirilen HABAŞ'ın yeni otomobili için çalışmalar sürerken, gözler modelin tanıtılacağı tarihe çevrildi. Yerli otomobil seçeneklerinin artmasını bekleyen vatandaşlar, HABAŞ'ın geliştirdiği modelin üretim takvimini ve satışa sunulacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, HABAŞ'ın yeni yerli otomobili ne zaman tanıtılacak? Yeni modelin tasarımı nasıl olacak, hangi özelliklerle gelecek ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen ayrıntılar…”

Düzenin, yandaş medyanın 19 işçinin katledilmesi sonrası hangi çıkar ilişkileriyle bu manşeti attığını tahmin etmek güç değil.

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