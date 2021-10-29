19 bin kişi 250 bin dolar karşılığında TC vatandaşı oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. 250 bin dolar ve üstü değerinde gayrimenkul alarak TC vatandaşı olanların sayısı ise 19 bin 630 oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 19 bin 630 kişi, 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alanların TC vatandaşı olmasına yönelik yasadan yararlanarak vatandaşlık aldı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2018-2021 döneminde Türk vatandaşlığının kaç yabancıya konut veya işyeri karşılığında verildiğini sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise “19 bin 630 yabancı gerçek kişi, T.C. vatandaşlığı amacıyla 30 bin 358 adet taşınmaz edinerek uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır” şeklinde yanıt verdi.