18 yıl boyunca havalimanında yaşayan adam hayatını kaybetti

1988'den 2006'ya kadar Paris'teki Charles de Gaulle havaalanında yaşayan İranlı Mehran Karimi Nasseri öldü.

1945'te İran'ın Huzistan bölgesinde doğan Nasseri, 1980'lerin sonlarında annesini aramak için İran'dan İngiltere'ye uçakla yolculuk yapmıştı. Burada belgeleri olmadığı için sınırdışı edilen Nasseri, daha sonra Amsterdam ve Berlin'den de sınırdışı edilmişti.

Başka bir yere gidemediği için Mehran Karimi Nasseri, Paris'teki havalimanının 2F Terminali'nde yaşamaya başlamıştı.

Nasseri'nin havalimanında kalma hikâyesi, Tom Hanks'in başrolünde olduğu Stephen Spielberg'ün yönettiği, 2004 yapımı The Terminal filmine ilham konusu olmuştu.

1999'da mülteci statüsü ve Fransa'da kalma hakkı verilmesine rağmen, havalimanında yaşamaya devam etti. Bir hastalık tedavisi için hastaneye kaldırıldığı 2006 yılına kadar havaalanında kaldı. Fransız Libération gazetesinin haberine göre, daha sonra filmden aldığı parayı kullanarak bir pansiyona yerleşti.

Bir havaalanı yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, Nasseri'nin birkaç hafta önce Charles de Gaulle havaalanında geri döndüğünü ve burada eceliyle öldüğünü söyledi.