18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüyle ilgili davada sanık polise tahliye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis Alper Demirsoy'un, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya; Yıldız'ın ailesi, tutuklu sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, olay yerine ait görüntü kaydına ilişkin rapor ile olay yeri keşfi sonrası düzenlenen bilirkişi raporlarının dosyaya geldiği belirtildi.

'Olası kast vardır'

Zuhal Ebrar Yıldız'ın annesi müdahil Dilek Yıldız, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini ifade etti. Sanığın olaydan dolayı pişman olmadığını belirten Dilek Yıldız, kızının kasten ve bilerek vurulduğunu düşündüğünü kaydetti.

Yıldız ailesinin avukatı Adnan Harman da sanık polis memurunun kıdemli ve deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Sanığın müteveffayı gördüğü açıktır. Buna rağmen ateş ediyor. Ateş etmesi durumunda yaralama, ölüm olabileceğini görmüştür, atış neticesinde ölüm olmuştur. Olası kast vardır. Polis memurları, bazı suçlardan aranan şahıslara gerekli tedbiri aldıktan sonra müdahale edebilirlerdi" dedi.

Tahliyesine karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık polis memurunun sabit ikametgah sahibi olmasını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, dinlenen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru Alper Demirsoy ile 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık Alper Demirsoy'un şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (AA)