18 yaşındaki genç kadına işkence

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Ejder Salih' lakaplı Mehmet Salih Turanlı'nın liderliğini yaptığı çete tarafından kaçırılarak parmakları kesilen ve günlerce işkenceye maruz kalan 18 yaşındaki G.A.'nın ifadesinin ayrıntıları öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, genç kadının zincirle dövüldüğü, tecavüze uğradığı, baltayla parmaklarının kesildiği daha sonra sargılı elle çalışması için çeteye ait gazinoya gönderildiği ortaya çıktı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda önceki gün çetenin kullandığı Çıkrıkçı Köyü'ndeki çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında zorla çiftlikte alıkonulan 4 kadın kurtarılırken, yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış silahlar bulundu. Gözaltına alınan aralarında çete liderinin de olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.